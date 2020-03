Každý má v sebe nejaké otázky a celý život sa snaží nájsť správnu odpoveď. A teraz je situácia taká aká je. Korona ničí celý svet. V každom je otázka, čo s tým. Čo sa týka mňa, ja sa pýtam čo môžem urobiť ja, ako môžem pomôcť ja?

Tento čas je taký zaujímavý. Väčšina ľudí je doma a nevie ako využiť čas. Ja tiež. Najprv som si myslela že viem naložiť s časom, ale potom som sa začala nudit a už niekedy fakt neviem čo a ako. Na druhej strane je toto pre mňa čas na zamyslenie a uvažovanie nad sebou. Čo robím zle, ako sa zlepšit a ďalšie dôležité otázky, ktoré si pýtajú odpoveď a jedna z nich je otázka, ktorú som písala v úvode: Ako môžem pomôcť ja, aby sa zlepšila táto situácia? Samozrejme že človeka najprv napadnú skutky, ktoré by každý videl. Stať sa dobrovoľníkom a pomôcť nejakým spôsobom. Alebo napríklad keď som zistila ako sú na tom iné štáty biedne a ľudia viac umierajú ako žijú, chcela som niekomu napísať kto je z toho štátu a povzbudiť ho. Ale uvedomila som si, že vymýšľať nebudem. Stačia malé skutky. Keď človek robí stále malé skutky stávajú sa velkými. Chcem pomôcť niekomu koho nepoznám, ale čo tak pomôcť tým ktorých poznám? A už sa dostávam postupne k odpovedi na moju otázku. Čo tak byť so svojou rodinou? Keďže v tomto čase sme teraz všetci pokope, tak čo keby som sa im venovala, keď je na to teraz jedinečná príležitosť! A pomáhať mamine s malými súrodencami a snažiť sa ich utešiť v tomto ťažkom čase. Takže pomôcť tým ktorí sú pri mne a tí ktorí sú ďaleko a nemôžem za nimi ísť, za tých sa v mojom prípade môžem modliť, keďže som veriaca.

Toto bolo také moje zamyslenie. Takúto odpoveď na túto otázku som si dala ja. Ale každý si musí nájsť vlastnú odpoveď. Akurát sa môže inšpirovať odpoveďou druhého. A pre toto som sem napísala svoju odpoveď. Ak sa čo i len jeden človek touto odpoveďou inšpiruje a mu to pomôže, budem rada.